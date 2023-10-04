Берлин, 5 октября, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Причиной госпитализации лидера оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла после нападения мог стать анафилактический шок. Об этом 4 октября сообщают «Известия» со ссылкой на депутата комитета по обороне в бундестаге от АдГ л

Wikipedia.org Эмблема АдГ

«По разным данным, похоже, что два человека ввели ему в плечо неизвестное вещество. Затем он потерял сознание и был доставлен в больницу. Я уже несколько раз слышал, что у него, вероятно, был анафилактический шок — худшая из всех реакций», — пояснил Нольте, отметив, что официальных заявлений ни от одной из экстренных служб нет, его информацию подтвердить не могут ни в больнице, ни в полиции.

Нольте выразил надежду, что состояние лидера партии стабилизируется и он скоро поправится. Депутат уточнил, что предстоит расследование инцидента, а Хрупалла обследуют врачи.

Нольте также упомянул об угрозах, которые поступали председателю партии АдГ Элис Вайдель, из-за которых служба безопасности вывезла её с семьёй в другое место. По мнения депутата, такие инциденты могут служить показателем того, как обращаются с оппозицией в Германии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла экстренно госпитализирован после некоего инцидента на предвыборном мероприятии в Баварии.

Вскоре после прибытия Хрупаллу понадобилась помощь и его увезла «скорая». По предварительным данным, речь идёт о нападении.