Варшава, 5 октября, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Запад рассматривает возможность превращения Украины в выжженную землю в случае потери контроля Киевом. Такое мнение высказал обозреватель польского издания Myśl Polska Конрад Ренкас.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на её территории даже выжженной земли», — говорится в материале, опубликованном 3 октября.

По словам Ренкаса, западные страны путём запугивания Украины голодом и противостоянием с Россией пытаются скрыть свои корыстные намерения, которые в итоге приведут к полному опустыниванию страны. Обозреватель добавил, что зерновой шантаж необходим для приумножения прибыли лиц, заинтересованных в продлении конфликта.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский в статье для издания The Telegraph заявил, что неблагодарность и недружественные высказывания Владимира Зеленского в отношении Запада приведут к вражде. Он подчеркнул, что грубейшей за последнее время ошибкой Украины стал торговый спор с Польшей, Венгрией и Словакией и судебные иски через Всемирную торговую организацию.

Напомним, 18 сентября Киев подал во Всемирную торговую организацию иски к Варшаве, Будапешту и Братиславе из-за запрета на ввоз украинского зерна. Такое решение было принято после продления зернового эмбарго.