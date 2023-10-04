Лондон, 5 октября, 2023, 01:41 — ИА Регнум. Извинения принесла глава МВД Великобритании Суэлла Браверман после того, как наступила на хвост собаки-поводыря, общаясь с представителями благотворительной организации Guide Dogs UK, оказывающей помощь слепым и слабовидящим людям. Об этом 4 октября сообщила газета Daily Express.

Дарья Драй ИА REGNUM Собака

«Я чувствую, что мне нужно начать с извинений… Я не думаю, что какая-либо собака пострадала во время съемки моего визита. Однако позвольте мне для протокола принести извинения всем собакам», — сказала она на видео, снятом в ходе мероприятия накануне и опубликованном на сайте газеты.

Браверман пояснила, что вообще не знала о своей оплошности, пока ей не показали фотографии. При этом во время извинений с лица министра не сходила улыбка, а в зале раздавался громкий смех. Фотография, о которой идёт речь, распространилась в соцсетях. Глава МВД запечатлена в момент, когда она стоит, туфлёй на каблуке придавив хвост собаки, поводок которой держит слепой человек в тёмных очках.

Организация Guide Dogs UK прокомментировала инцидент в полушутливой форме. В соцсети Х отмечается, что у собаки был тяжёлый день, так как её поцеловал премьер-министр Риши Сунак и на неё «почти, но не совсем» наступила глава МВД Браверман.

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