Остин, США, 5 октября, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил о «русских друзьях», когда его речь в Техасском университете в Остине прервал тестовый сигнал тревоги. Трансляция выступления велась 4 октября на сайте Госдепа.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

В момент, когда Блинкен говорил о необходимости поддержки Украины, его речь прервал поток звуковых оповещений, поступивших на телефоны всех присутствовавших в зале, и громкий сигнал тревоги.

«Возможно, нас прервали русские друзья», — пошутил Блинкен в этот момент и добавил потом, что рад точно знать о том, что национальная система оповещений работает.

Выяснилось, что это была тестовая тревога, которую проводило в США министерство по чрезвычайным ситуациям. В 14:20 по местному времени (21:20 мск) в городах включились сирены, а владельцы мобильных телефонов получили сообщение о тестовой тревоге.

В этот же день, 4 октября, прошло тестирование систем оповещения и в России. В частности, сигнал прошёл по радио — и телеэфирам. В ходе учений также проверили работу сирен и громкоговорителей. О проведении мероприятий днём ранее предупредило МЧС, в ведомстве призвали граждан сохранять спокойствие и прослушать информационное сообщение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники МЧС России пошутили над коллегами из США, которые решили провести систему оповещения населения в тот же день, что и Россия, 4 октября.