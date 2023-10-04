Москва, 5 октября, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Российские власти будут расширять меры поддержки учителей, а также строить и ремонтировать школы для создания более комфортных условий работы для педагогов, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня учителя.

В своём видеообращении глава государства поздравил учителей с их профессиональным признаком. Он напомнил, что 2023 год в РФ является годом педагога и наставника.

«Идущий сейчас год педагога и наставника — это еще один знак глубокого, искреннего уважения к вашему труду. И мы обязательно будем расширять меры поддержки учителей», — сказал президент.

Российский лидер отметил, что в стране последовательно создается современная образовательная среда для учеников и педагогов. Кроме того, обновляются учебники и образовательные программы, в чем участвуют сами учителя.