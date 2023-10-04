Киев, 4 октября, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Пожизненную стипендию с формулировкой «за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования» назначил кабинет министров Украины Александру Зеленскому — отцу главы Украины Владимира Зеленского. Соответствующий документ 4 октября опубликован на сайте украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В документе от 29 сентября сказано, что пожизненная стипендия назначена с 1 сентября 2023 года 119 педагогическим работникам. Среди них указан и отец главы Украины Александр Зеленский. Он представлен как заведующий кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения, доктор технических наук и профессор Государственного университета экономики и технологий. Место работы находится в Кривом Роге Днепропетровской области.

Стипендия за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования учреждены правительством Украины в декабре 2020 года. Её размер составляет три прожиточных минимума и выплачивается каждый месяц, даже после того, как стипендиат прекращает работать в вузе. На настоящий момент прожиточный минимум на Украине составляет около 72 долларов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинские военные призвали главу киевского режима Зеленского сменить камуфляжную одежду на костюм и начать решать проблемы в своей команде. Украинские военнослужащие в ярости из-за того, что ряд украинских политиков обманывают и воруют, в то время как бойцы ВСУ гибнут в ходе боёв.

Также сообщалось, что администрация президента США Джозефа Байдена серьёзно обеспокоена коррупцией на Украине, из-за которой Киев может лишиться поддержки Запада. Вашингтон считает, что украинские власти более не могут откладывать усилия по борьбе с коррупцией.