Киев, 4 октября, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Антикоррупционный суд Украины решить продлить арест до 2 декабря мэру украинского города Сумы Александру Лысенко, подозреваемому в получении взятки, сообщает телеканал «Общественное».

(сс) Oleksander Lysenko

Арестованному предоставили право внести залог в размере 3 млн гривен ($81,8 тысячи). Кроме того, суд оставил под стражей на два месяца директора департамента инфраструктуры городского совета Сум Александра Журбу, которого задержали вместе с Лысенко.

Второй фигурант дела о коррупции может внести залог в размере более 1,4 млн гривен (более $38 тысяч). Если Лысенко и Журба внесут указанные суммы, то им также потребуется сдать свои паспорта и носить электронный браслет.

Кроме того, они не смогут выезжать из Сум без разрешения.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Александра Лысенко и Александра Журбу при получении ими взятки в размере 1,4 млн гривен (около $38 тысяч). Они требовали эти деньги с предприятия по вывозу мусора в обмен на беспрепятственное ведение бизнеса.

3 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила обвинения мэру Сум и директору департамента инфраструктуры в получении взятки. 16 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало председателя Верховного суда страны Всеволода Князева за взятку в размере $2,7 млн.

11 августа генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал, что киевские власти пытаются использовать видимость борьбы с коррупцией для сокрытия истинной природы украинской государственности, которая, по его словам, в действительности базируется на доверенной олигархии.