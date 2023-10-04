Венеция, Италия, 4 октября, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Личности всех погибших при падении пассажирского автобуса с эстакады на севере Италии установлены. Об этом 4 октября сообщил журналистам мэр Венеции Луиджи Бругнаро.

(сс) Alvyspera

Всего в результате ДТП погиб 21 человек, все они иностранные граждане, кроме водителя автобуса. Среди погибших девять украинцев, четверо румын, трое немцев, двое португальцев, гражданин Хорватии, ЮАР и водитель автобуса — итальянец, 40-летний житель Тревизо.

Госпитализировано 15 человек, из них трое детей, десять человек находятся в реанимации. Все пострадавшие — иностранные граждане.

Прокуратура Венеции открыла расследование по факту ДТП. Как сообщает агентство ANSA, дело квалифицировано как убийство на дороге нескольких человек. Как уточнил прокурор региона Венето Бруно Черки, подозреваемых в произошедшей трагедии нет. Рассматриваются две основные причины ДТП: рискованный маневр либо внезапное недомогание водителя, который не смог управлять транспортным средством.

Изучаются записи камер внешнего наблюдения и «чёрный ящик» автобуса, чтобы восстановить динамику произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум 21 человек погиб в результате падения туристического автобуса с эстакады в провинции Венето в Италии. Авария произошла в городе Местре, расположенном в материковой части Венеции, его с островной частью соединяет мост Свободы, на котором и произошло смертельное ДТП. Автобус пробил ограждение и упал с высоты на железнодорожное полотно, проходящее вдоль трассы, после чего загорелся.

Мэр Венеции объявил общегородской траур в связи с произошедшей трагедией.