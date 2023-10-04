Сочи, Краснодарский край, 4 октября, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Российская Федерация намерена развивать уже сложившиеся добрые отношения с Ираном, сообщил в среду, 4 октября, президент страны Владимир Путин во время встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года» в Сочи.

Цитата из д/ф «В борьбе за Украину». Реж. Игорь Лопатёнок. 2019. США

«У нас очень добрые отношения с Ираном, и мы будем всячески развивать это. Это древняя культура… наш сосед. Поэтому мы делаем всё для того, чтобы развивать отношения с Ираном, и будем это делать в будущем», — сказал глава российского государства.

Владимир Путин отметил, что Россия заинтересована в создании русскоязычных образовательных учреждений в таких странах, как Иран, что будет способствовать распространению культуры и образовательных систем.

4 октября президент России посетил образовательный центр «Сириус» в Сочи, где провёл ряд встреч и заседаний, в том числе с финалистами конкура «Учитель года». Одной из важнейших целей Владимир Путин обозначил необходимость поддержки образования в новых регионах страны.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября глава российского государства провёл телефонный разговор с иранским коллегой Ибрагимом Раиси. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и подключение Ирана к деятельности в рамках межгосударственного объединения БРИКС. В пресс-службе Кремля отметили, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.