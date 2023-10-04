Нью-Йорк, США, 4 октября, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Россия не обязана признавать переворот на Украине и её отказ от нейтрального статуса по Будапештскому меморандуму, так как будапештские обязательства были нарушены самим Киевом и странами Запада. Об этом 4 октября заявил замглавы делегации России Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

«В связи с безосновательными утверждениями о нарушении Россией Будапештского меморандума мы хотели бы напомнить, что меморандум является компонентов пакетных договоренностей, которые в форме политической декларации в равной степени налагали обязательства на всех участников», — сказал Воронцов.

Российский дипломат отметил, что подписав эти документы, Россия их неукоснительно соблюдала. В свою очередь, страны Запада в своём стремлении оторвать Украину от России, умышленно и целенаправленно пренебрегали суверенитетом «этой молодой, крайне неоднородной, а потому весьма хрупкой страны».

Воронцов отметил, что США и их союзники, постоянно вмешиваясь во внутреннюю и внешнюю политику Киева, навязывая ему безальтернативное западно-ориентированное будущее, затаскивая в схемы блокового противостояния с Россией и используя русофобские настроения малой части населения Украины. И затем Запад резко повысил ставки, посодействовав кровавому госперевороту в стране.

Дипломат указал, что будапештские договорённости не распространяются на возникшие обстоятельства. Россия не обязана признавать результаты госпереворота на Украине, противодействовать желанию регионов выйти из состава страны, если такова воля местных жителей, а также игнорировать угрозы, исходящие от Киева.

«Договоренности 1994 года были также подорваны дестабилизирующим курсом Вашингтона и его союзников на безудержное расширение НАТО и военно-политическое освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России», — подчеркнул Воронцов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Европейскому союзу может понадобиться ядерная Украина, об этом свидетельствует отсутствие реакции Брюсселя на заявления Киева о необходимости получения соответствующего статуса.

Дипломат пояснила, что некоторые регионы мира зададутся вопросом, почему отдельная страна может получить ядерный статус по своему желанию и в обход всего, в то время как другим государствам это не положено.

В феврале 2022 года, до начала российской спецоперации, глава Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум 1994 года, в котором установлен безъядерный статус Украины. После этого российские официальные лица неоднократно выражали серьёзную обеспокоенность по поводу таких заявлений украинской стороны.