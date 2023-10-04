Москва, 4 октября, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Министерство энергетики и Министерство финансов РФ подготовили меры по стабилизации рынка топлива внутри России, связанные с введением заградительных пошлин для ряда экспортеров, сообщает правительство России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Их представили на совещании вице-премьера Александра Новака с нефтяниками и представителями органов власти, посвящённом внутреннему рынку нефтепродуктов. В правительстве отметили, что указанные меры должны сохранить экспорт только для добросовестных производителей и закрыть возможности для серого экспорта.

Новак также поручил Минсельхозу и ФАС отследить наценки при продаже дизельного топлива для представителей сельскохозяйственного сектора и обеспечить снижение цен у посредников. Кроме того, правительство продолжит формировать системные меры по приведению топливного рынка к балансу.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила против представителей независимых автозаправочных станций (АЗС) и нефтебаз несколько дел, касающихся признаков завышения цен на топливо.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября правительство России постановило запретить экспорт автомобильного топлива в качестве шага по насыщению внутреннего рынка и стабилизации на нём цен.

31 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что рост цен на бензин и потребительские товары в РФ связан с инфляционными процессами. По его словам, президент России Владимир Путин регулярно обсуждает эту тему с правительством страны.

27 сентября Путин обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и Александром Новаком ситуацию на топливном рынке. Глава государства отметил, что ситуация с ценами на топливном рынке связана с сезонным фактором, в том числе и с работами в области сельского хозяйства.