Уфа, 4 октября, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Шесть вагонов тепловоза сошли с рельсов в результате столкновения с грузовым автомобилем в Республике Башкортостан. Об этом в среду, 4 октября, сообщили в МВД по региону.

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«По предварительным данным, 37-летни местный житель, управляя самосвалом КамАЗ, выехал на железнодорожных переезд на запрещающий сигнал семафора и совершил столкновение с тепловозом», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД по региону.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель грузовика, шесть из шестнадцати вагонов тепловоза сошли с рельсов. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и экстренных служб, обстоятельства ДТП уточняются.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября на участке Северобайкальск — Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги с рельсов сошёл локомотив грузового поезда. Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, в результате инцидента никто не пострадал, происшествие не повлияло на график движения других поездов.