Вашингтон, 4 октября, 2023, 22:43 — ИА Регнум. Рост российского влияния в мире стал заслугой президента России Владимира Путина, считает бывший государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Хилари Клинтон. Об этом она заявила в интервью телеканалу PBS News 4 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Клинтон, глава российского государства проводит различные операции по оказанию влияния, что приводит к «подрыву демократических устоев» и склонению ряда политических лидеров на свою сторону.

При этом она подчеркнула, что большинство членов Конгресса США всё так же выступают за продолжение оказания финансовой помощи Украине. Хилари Клинтон уверена, что идеологический и партийно-политический раскол в этом вопросе временный и его нужно пережить.

Как передавало ИА Регнум, ранее политолог и сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин назвал отставку спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, выступавшего за сокращение или прекращение оказания Украине финансовой помощи, признаком печального состояния американского государства и кризиса Республиканской партии. По его словам, американский истеблишмент считает Украину долгоиграющим проектом и поэтому не прекратит оказывать ей поддержку.