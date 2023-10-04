Вашингтон, 4 октября, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Возможные юридические основания для передачи Украине замороженных активов России внимательно изучают на Западе. Об этом 4 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Университете штата Техас, трансляция велась на сайте Госдепа.

U.S. Department of State

Блинкен напомнил, что страны Запада заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов, и большая часть из них находится в Европе, а не в США.

«Мы изучаем, какие юридические основания у нас и у европейцев могут быть, чтобы фактически использовать эти активы в интересах Украины», — указал Блинкен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр финансов США Джанет Йеллен поддержала идею налога на прибыль от замороженных российских активов. Она пояснила, что введение налога и конфискация активов ― это не одно и то же. По мнению Йеллен, полное изъятие российских активов было бы незаконным. Речь идёт о налоге на непредвиденные доходы.

Йеллен добавила, что США обсуждают эту идею с Евросоюзом. Юридическая служба ЕС пришла к такому же выводу, поэтому появился альтернативный план обложить прибыль от использования активов налогом.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что идея о введении налога на прибыль с замороженных активов России в США может перейти в судебное русло.