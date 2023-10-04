Краснодар, 4 октября, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» 4 октября поддержал идею преподавателя русского языка и литературы в школе при российском посольстве в Иране открыть в дружественных странах учреждения с российской системой образования.

РИА Новости / POOL

«Сама по себе идея, конечно, правильная, это и есть «мягкая сила» в самом добром и хорошем смысле этого слова, распространение нашей культуры, наших образовательных систем. Подумаем над этим», — сказал президент.

Путин добавил, что у России с Ираном очень хорошие отношения, и их нужно всячески развивать. Он также отметил, что в первую очередь Москва стремится поддерживать интерес к российскому образованию, русскому языку и культуре в страх бывшего СССР, так как с ними сохранились прочные связи.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября Путин посетил образовательный центр «Сириус» в Сочи, где провёл ряд встреч и заседаний, в том числе с финалистами конкурса «Учитель года». Он отметил важность поддержки образования в новых регионах России, так как там нужно навёрстывать упущенное.

Президент также отметил, что в годы, когда ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области были под контролем Киева, то украинские власти стремились истребить там русскую культуру, русский язык и литературу. Путин подчеркнул, что в новых регионах особенное значение для образовательной системы имеет воспитание детей.