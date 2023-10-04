Херсон, 4 октября, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Почти все острова в устье Днепра на территории Херсонской области перешли под контроль российской армии после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщило 4 октября «РИА Новости» со ссылкой на командира взводабригады береговой обороны группировки войск «Днепр» с позывным Курск.

«Нашими острова контролируются абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля, и больше 90% островов, которые есть, контролируются нашими людьми, находящимися там», — сказал он.

Командир отметил, что украинская армия не бездействует, подразделения противника ежедневно пытаются прорваться к островам и на левый берег Днепра. ВСУ постоянно ищут слабости в обороне.

Замкомвзвода с позывным Бегемот рассказал журналистам, что российские бойцы ведут круглосуточное наблюдение за островами. Если противник использует лодки, то это хорошо слышно. В случае обнаружения противника координаты передают на командный пункт, после чего по украинским военным наносят удары с помощью артиллерии и дронов.

В ночь на 4 октября российские военные лётчики пресекли высадку группы десанта ВСУ в Крыму. ФСБ опубликовало видео допроса задержанного диверсанта. Он заявил, что является рядовым, а задача у группы была поставить украинский флаг и сделать с ним фото и видео.

Офицер подразделения спецназа, участник ряда военных конфликтов на условиях анонимности заявил ИА Регнум, что задержанный украинский диверсант явно что-то скрывает. Эксперт усомнился, что пленный является простым рядовым, так как похож на кадрового военного.

Как сообщало ИА Регнум, после обстрела ВСУ в ночь на 6 июня разрушились задвижки Каховской ГЭС, и вода из водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Населённые пункты оказались затоплены полностью или частично. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС и начали эвакуацию населения. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что целью Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ пытаются провести контрнаступление.

Позднее министр защиты окружающей среды Украины Руслан Стрелец заявил, что нацпарки после обмеления Каховского водохранилища и снижения уровня воды в Днепре превратились в пустыню. Он отметил, что площадь суши на их территории рискует увеличиться вдвое, что приведёт к риску засух и экстремальных погодных явлений.