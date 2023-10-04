Москва, 4 октября, 2023, 21:09 — ИА Регнум. Басманный суд 4 октября арестовал мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова. Его заключили под стражу сроком до 2 декабря.

Пресс-служба Басманного суда/ ТАСС Мэр Кизилюрта Магомед Магомедов (в центре)

«Удовлетворить ходатайство следствия о заключении под стражу Магомеда Магомедова», — огласила решение судья.

Мэра обвиняют в присвоении (или растрате) средств в особо крупном размере. Заседание прошло в закрытом режиме, о чём ходатайствовал представитель СК с целью сохранения тайны следствия. Из-за этого зал суда пришлось покинуть более десятка родственников и друзей Магомедова, прибывших его поддержать.

Он стал главой Кизилюрта в мае 2021 года, после того как занимал должность главы Гергебильского района. Помимо этого в период 2012–2021 годов был министром физической культуры и спорта Дагестана. Как сообщало ИА Регнум, задержание правоохранители провели вечером 2 октября в посёлке Бавтугай.