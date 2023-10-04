Москва, 4 октября, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал создавать в стране такие условия, чтобы приезжие из постсоветских стран понимали её язык и культуру, а возможные конфликтные ситуации стремились к нулю.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Он отметил, что в России работают в прямом смысле миллионы приезжих, поэтому жизненно необходимо качественно подготовить их к жизни в новой для них стране.

«Нужно, чтобы люди были готовы владеть русским языком, понимать значимость традиций, культуры народов России, с тем, чтобы интегрироваться в наше пространство, с тем, чтобы к нулю стремились всякие возможные конфликтные ситуации», — сказал глава государства на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года».

Перед этим президент призвал уделить особое внимание системе образования в новых регионах страны, чтобы «наверстать упущенное». Путин подчеркнул, что поддержка образования в них чрезвычайно важна. После этого глава государства напомнил, что во времена, когда новые территории России находились под украинским контролем, Киев делал всё возможное, чтобы истребить в них всё русское, включая русский язык и литературу, что и сейчас продолжается на территории Украины, в том числе на законодательном уровне.