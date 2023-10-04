Ташкент, 4 октября, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Голливудского актёра Кевина Спейси 4 октября госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт. Он почувствовал себя плохо на кинофестивале, сообщило издание Sun.

Martyn Wheatley / Globallookpress.com

«Спейси экстренно госпитализировали из-за опасений по поводу сердечного приступа после того, как у него онемела рука на кинофестивале», — говорится в статье.

Однако после проведения всех необходимых обследований опасения не подтвердились, уточнило издание. Позднее Спейси выступил на фестивале с речью о произошедшем.

Как сообщало ИА Регнум, после долгих судебных тяжб Спейси снова обвинили в сексуальных домогательствах. Как стало известно 30 сентября, на этот раз иск против актёра подал массажист, утверждавший, что в 2016 году он использовал вымышленные имена для записи на три встречи, во время которых оказывал на массажиста давление для совершения сексуальных действий, которые массажист, по его словам, отвергал.

Обладателя двух «Оскаров» в 2017 году обвинили в домогательствах после иска актёра Энтони Рэппа, к которому впоследствии внезапно присоединились ещё около 30 человек. В 2022 году Спейси признали невиновным и через месяц он вновь оказался в центре сексуального скандала по ещё семи эпизодам. 26 июля 2023 года жюри присяжных суда Лондона признало его невиновным в сексуальном насилии в отношении четырёх мужчин. Прокурор перед этим заявлял, что актёр якобы приставал к мужчинам в 2004–2013 годы, когда работал в лондонском театре. В общей сложности Спейси оправдали по девяти пунктам обвинения.