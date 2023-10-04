Челябинск, 4 октября, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Анвар Гатиятулин ушёл в отставку после того, как команда с разгромным счётом проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву», сообщила 4 октября пресс-служба клуба.

ak. bars.ru

«После домашнего поражения от уфимского «Салавата Юлаева» (0:4) главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин был отправлен в отставку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что его обязанности временно поручили воспитаннику челябинского клуба 42-летнему Алексею Заварухину.

Гатиятулину 47 лет, он был главным тренером «Трактора» с 2015 по 2016 год и довёл команду до финала Восточной конференции. Потом возглавил тренерскую работу в клубе в мае 2020 года.

Как сообщало ИА Регнум, руководство «Трактора» рассматривало вопрос о расторжении контракта с Гатиятулиным ещё в 2021 году. В том сезоне челябинцы уступили «Салавату Юлаеву» в пяти матчах Восточной конференции. Тогда же стало известно, что Гатиятулин ведёт переговоры о переходе на должность главного тренера московского «Динамо».