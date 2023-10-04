Сочи, Краснодарский край, 4 октября, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Образовательный центр «Сириус» совместно с правительством России проводит масштабную работу по привлечению детей к решению экологических проблем, отметил президент Владимир Путин 4 октября на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех» в ходе посещения образовательной площадки в Сочи.

Кадр из видео

«Хотел бы особо отметить усилия «Сириуса» по вовлечению подрастающего поколения в решение экологических проблем, вопросов, связанных с изменениям климата», — сказал он.

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Путин призвал распространить опыт центра по этому вопросу на образовательные организации по всей стране. Он рекомендовал «Сириусу» работать с «Движением первых», найдя подходящие методики.

Как сообщало ИА Регнум, Путин высоко оценил успехи, достигнутые в «Сириусе». Он призвал руководство центра вместе с членами попечительского совета и Минпросвещения подумать над тем, как можно будет использовать опыт платформы для школ по всей России.

На базе «Сириуса» с 2 октября стартовал финальный этап III Международной олимпиады по финансовой безопасности, который продлится до 6 октября. На турнир в Сочи приехали около 500 старшеклассников и студентов из 19 стран.