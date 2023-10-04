Москва, 4 октября, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Не исключено, что задержанный в Крыму украинский диверсант, который назвался рядовым сотрудником Главного управления разведки Александром Любасом, выдал заранее заученную легенду. Об этом ИА Регнум на условиях анонимности рассказал офицер подразделения специального назначения и участник ряда военных конфликтов.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Любас

«Во всей этой истории, которую он [Любас] рассказывает, очень много непонятного. Больше похоже, что разыгрывает вариант «ничего не знаю, ничего не видел». Стандартная легенда, которую дают диверсантам непосредственно перед забросом. Поэтому реальные цели его задания ещё предстоит узнать», — сказал собеседник агентства.

Офицер подразделения спецназа также усомнился в правдивости имени и звания пойманного диверсанта. На видеозаписи допроса, опубликованного ФСБ, Любас называет свой возраст, 46 лет, и звание — рядовой. По мнению офицера спецназа, скорее всего, украинский военный из кадрового состава. Как пояснил эксперт, если он служил хотя бы год, то уже должен был быть в сержантском звании. Расчёт на то, что с рядового спроса нет, отметил собеседник агентства.

Эксперт добавил, что в любой стране и в любой армии ответы на все вопросы заучиваются перед отправкой военных на задание.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ 4 октября захватили украинского диверсанта из группы, пытавшейся попасть на территорию Крыма. Он рассказал, что члены украинской ДРГ собирались снять в Крыму провокационные материалы с украинским флагом, которые затем должны были доставить на Украину.

ФСБ показала видео допроса пойманного в Крыму диверсанта ВСУ. На нём задержанный рассказал, что члены ДРГ выдвинулись из Одесской области на катере и гидроциклах, чтобы высадиться на мысе Тарханкут в ночь на 4 октября.