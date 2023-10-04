Екатеринбург, 4 октября, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Молодую мать из Свердловской области обнаружили мёртвой на собственной даче под Богдановичем. О трагедии стало известно 4 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Подруга девушки рассказала, что та решила свести счёты с жизнью после ссоры с мужем.

«Сказала, что поехала топить баню. И там её обнаружили», — привёл её слова портал Е1.ru.

У девушки остался десятимесячный сын, который находится у бабушки. Забеременеть погибшая не могла на протяжении десяти лет.

Как сообщало ИА Регнум 30 сентября, жительницу Екатеринбурга Елену Косецкую нашли мёртвой в дачном домике под Заречным. За несколько дней до этого она уехала на дачу и пропала. Оставшийся дома малолетний сын позвонил отцу, бывшему мужу Елены, и тот обратился в полицию. Тело женщины нашли в дачном домике 28 сентября, её привязали к стулу и разбили голову. Оказалось, что Елена подобрала на трассе мужчину по имени Алексей, он рассказал, что у него нет паспорта, а живёт он в Томской области. Мужчину подозревают в убийстве и разыскивают.