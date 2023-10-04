Грозный, 4 октября, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Главный редактор телеканала RT и информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян является настоящим патриотом и отстаивает национальные интересы страны, заявил 4 октября глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале, комментируя реакцию на идею журналистки о возможном ядерном взрыве в атмосфере над Сибирью на высоте 100 км.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Вместо того чтобы хайповать на её заявлениях, выступая благодетелями и защитниками, всем остальным лучше бы заняться полезным делом и внести свой ощутимый, а не разглагольствующий вклад в борьбу против НАТО и неонацизма», — написал глава региона.

Он добавил, что Симоньян не настолько глупа, чтобы призывать нанести ядерный удар по российской территории. Он также напомнил, что решение о применении ядерного оружия может принять только Верховный главнокомандующий.

«В её контексте приведённое в качестве примера действие означает, что даже при таком неблагоприятном развитии событий Россия, по сравнению с остальным миром, стратегически не проиграет», — объяснил Кадыров заявление главреда медиагруппы.

Симоньян 3 октября заявила, что ядерный взрыв в 100 км над Сибирью не принесёт вреда населению, но электромагнитный импульс выведет из строя все спутники над Землёй. Пресс-секретарь России Дмитрий Песков подчеркнул, что она не является госслужащим, а потому её мнение не всегда отражает позицию Москвы. Он напомнил, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний.

Симоньян также 9 сентября призвала предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с обеднённым ураном, поставляемых на Украину. Она заявила, что в противном случае Запад не прекратит наращивать поставлять Киеву всё более опасное вооружение.