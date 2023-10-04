Берлин, 4 октября, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла экстренно госпитализирован после некоего инцидента на предвыборном мероприятии в Баварии. Об этом сообщило издание Focus Online.

Кадр из видео Тино Крупалла

По данным издания, инцидент произошёл в Ингольштадте.

Вскоре после прибытия Хрупаллу понадобилась помощь и его увезла «скорая». По предварительным данным, речь идёт о нападении.

АдГ известна правыми взглядами и призывами к самостоятельной политике для Берлина. В частности партия не раз критиковала нынешние власти Германии за отказ от сотрудничества с Россией и указывала на экономические проблемы из-за решения не покупать российское топливо. В последние полгода АдГ набрала огромную популярность среди граждан Германии. По данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%. Это второе место после правящей ХДС/ХСС.

Ранее 4 октября немецкие СМИ сообщили, что председатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель находится под охраной органов по обеспечению безопасности из-за поступающих ей и её семье угроз. По данным DPA, на прошлой неделе произошёл инцидент, который свидетельствует о подготовке нападения на политика.

В августе нападение было совершено на представителя партии АдГ Андреаса Юрку.