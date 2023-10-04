Вашингтон, 4 октября, 2023, 19:23 — ИА Регнум. США передаст Украине крупную партию иранского вооружения, которую перехватили на пути в Йемен. Об этом стало известно 4 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«США передадут Украине тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США», — сообщил телеканал CNN.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января ВМС США перехватили в Оманском заливе судно, предположительно, перевозившее в Йемен иранское оружие — несколько тысяч автоматов, патронов и несколько десятков противотанковых управляемых ракет. В операции участвовали корабли пятого флота ВМС США, команда перевозчика состояла из шести граждан Йемена.

В понедельник, 2 октября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что США не располагают средствами на оказание Украине долгосрочной помощи. По её словам, текущий бюджет учитывает только срочные потребности Киева на поле боя. Тогда же представитель Госдепа Мэтт Миллер оповестил, что США заморозили долгосрочные контрактные проекты помощи Украине из-за отсутствия финансирования.

На следующий день стало известно, что в распоряжении минобороны США осталось $5,2 млрд, которые можно предоставить Украине в качестве военной помощи, чего может хватить примерно на полгода. По информации издания The Wall Street Journal, остатка может не хватить на финансирование ВСУ до принятия следующего бюджета. Ещё через день официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США располагает средствами на финансовую поддержку Киева всего на два месяца. Он уточнил, что конкретные сроки зависят от ситуации на поле боя и объёма пакетов военной помощи.

Москва при этом неоднократно отмечала, что любые грузы с оружием, предназначенным Киеву, становятся легальной целью российских военных. А продолжение поставок оружия на Украину только затягивает конфликт.