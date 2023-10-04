Москва, 4 октября, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Матчи Чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2030 году пройдут на территории шести стран, сообщил The Athletic.

Fifa.com Чемпионат мира по футболу

«Марокко, Испания и Португалия примут чемпионат мира 2030 года, но первые три матча турнира сыграют в Уругвае, Аргентине и Парагвае», — говорится в материале.

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что совет единогласно согласился с общей заявкой Марокко, Португалии и Испании на проведение ЧМ-2030 по футболу.

Также в материале говорится, что все шесть стран автоматически пройдут квалификацию на турнир. При этом это будет первый чемпионат мира, который пройдет на трёх континентах.

Глава Южноамериканской конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес назвал это историческим событием.

Как сообщало ИА Регнум, ФИФА 4 октября допустила российских юниоров до участия в чемпионатах мира. Федерация по примеру Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), позволила российским игрокам в возрасте до 17 лет участвовать в турнирах. Это решение фактически сняло ограничения с российских команд.

Россия в 2018 году впервые в своей истории провела чемпионат мира по футболу. Матчи турнира прошли на 12 стадионах в 11 городах.