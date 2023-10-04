Москва, 4 октября, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Запланированный тур рок-музыканта Гарика Сукачёва перенесли на следующий год. Информацию об этом 3 октября разместили на странице певца в соцсети «ВКонтакте».

Марина Каширская ИА REGNUM

«По независящим от артиста и организаторов причинам тур Гарика Сукачева переносится на новые даты», — говорится в сообщении.

Выступления Сукачёва в Казани, Ижевске, Самаре и Ульяновске пообещали провести в апреле 2024 года. Организаторы подчеркнули, что проданные билеты будут действительны, их не нужно менять. Заявления на возврат билетов принимаются до 18 октября.

Как сообщало ИА Регнум, в июле стало известно, что Сукачёва госпитализировали. Причиной стало повышенное давление. Из-за этого сорвалось выступление музыканта в Рускеале в Карелии.

Певец в видеообращении к поклонникам попросил прощения за то, что не смог выступить. Он также опроверг предположения, что причиной ухудшения здоровья стали проблемы с алкоголем. Музыкант заявил, что не может его употреблять из-за нехватки времени и состояния здоровья.