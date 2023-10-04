Москва, 4 октября, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Соглашение о мире между Баку и Ереваном не может быть подписано быстро — президент Азербайджана Ильхам Алиев это понимает и поэтому отказался встречаться 5 октября с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Гранаде. Об этом корреспонденту ИА Регнум 4 октября заявил политолог Армен Гаспарян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Ранее стало известно, что Алиев не поедет на пятистороннюю встречу в формате Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС, запланированную на 5 октября, сославшись на то, что не добился согласия на участие в этой встрече Турции.

«Все эти годы Турция была главным союзником Азербайджана. И для Эрдогана это очень важный момент, а стало быть, и для Алиева тоже, — объяснил Гаспарян. — Но у меня подозрение, что это только повод для того, чтобы не приехать в Гранаду. Почему? Потому что договор о мире не может быть заключен очень быстро. Должны быть рабочие группы, которые будут обмениваться какими-то материалами, согласовывать позиции. Мне не доводилось видеть, что такая работа ведётся. А каким образом тогда заключать перемирие? Просто встретимся и скажем: «Забудем всё, что было 30 лет»? Ну, так в политике не бывает».

При этом политолог жёстко раскритиковал Пашиняна, который заявил, что всё равно поедет в Гранаду.

«У меня ощущение, что Пашинян, став премьер-министром, сохранил все привычки блогера. Он хайпился и выдавал желаемое за действительное по поводу 5 октября. Но если Алиев отказался от встречи, то с кем Пашинян собрался подписывать мирный договор? И что за текст этого договора? В дипломатии есть определённые правила. Понятно, что Пашинян человек своеобразный… Но даже для него это большая дикость», — констатировал Гаспарян.

Не меньше вопросов вызывают и обещания Пашиняна подать в отставку, «если это поможет нормализации».

«Он должен понимать, что для него это не вариант. 100 тысяч приехало из Карабаха и считают его предателем. Это как в случае с Зеленским — ты живёшь, пока ты у власти. Потом на тебя спишут сразу всё. Так что слова Пашиняна — это абсолютная софистика», — сказал Гаспарян.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Алиев отказался от встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но обвинил в срыве этой встрече Францию и Германию.

В свою очередь, Пашинян заявил о планах заключить мирный договор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на пятистороннем саммите в испанской Гранаде и выразил сожаление из-за отказа азербайджанского лидера от поездки на мероприятие.

Он отметил, что Ереван был настроен конструктивно и оптимистично и возлагал надежды на то, что, возможно, стороны подпишут документ, имеющий переломное значение.

Также он заявил о готовности подать в отставку, если это поможет нормализации ситуации в стране.