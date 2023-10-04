Москва, 4 октября, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Когда украинские диверсанты позволяют себе националистические лозунги про этнические чистки в Крыму, то это становится очередным подтверждением необходимости достигнуть главные цели специальной военной операции (СВО) по денацификации и демилитаризации Украины. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Ранее на кадрах Главного управления разведки минобороны Украины, появившихся в Сети, один из диверсантов, участвовавших в попытке высадиться в Крыму, произнёс фразу украинских националистов. Он сказал: «Крым будет либо украинским, либо безлюдным».

Полковник Кнутов отметил, что это можно считать ещё одним подтверждением того, что российские власти не зря начали СВО на Украине, и что её главные цели по денацификации и демилитаризации республики должны быть обязательно достигнуты.

«Нацизм пустил корни там давно и получил распространение уже и среди обычных граждан. И подобные заявления указывают также на то, что нацистский дух стал присущ не только украинским военным, но и британским, которые обучали и готовили диверсантов», — указал Кнутов.

Он напомнил, что тысячи украинских солдат и офицеров отправляли на обучение в Великобританию, где британские военные в том числе планировали и различные варианты диверсий в Крыму.

«Печально, что люди даже не понимают, что при подобных диверсионных попытках их постигнет та же участь, что и этих диверсантов. Но это всё пропагандистские и пиаровские акции, они пытались создать видимость, что уже действуют на полуострове. Чтобы иметь аргументы и мотивацию в выпрашивании у Запада новых средств», — отметил военный эксперт.

По его мнению, вся история украинских диверсантов затевалась для того, чтобы продемонстрировать западным партнёрам результаты «своей деятельности». Тем более, что Киев уже предчувствует сложности поставок, поскольку в США утвердили проект бюджета на 45 дней, который не предусматривает помощи Украине. О сокращении поставок заговорили и в ряде европейских стран, в том числе в Великобритании, что, по словам эксперта, является безусловным ударом по Киеву и возможностям ВСУ. Однако, по мнению Кнутова, нет надежды, что высказывания об этнических чистках украинцами будут замечены кем-то в мире.

«В мире никто не обратит внимание на это. Ещё в 1941 году за Гитлером пошли, его поддержали многие страны. И с 1943 года у Германии появился термин «Гитлеровский Евросоюз». То есть демократический Запад, пусть и не весь, но в своё время поддерживал такой нацизм и помог ему вырасти. И после победы над фашистами, дух реваншизма был на время подавлен. Но сейчас ему тот же Запад даёт новые силы», — заключил Кнутов.

Как сообщало ИА Регнум, утром 4 октября Минобороны России сообщило, что самолёты ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта возле мыса Тарханкут на полуострове Крым. Украинские военные двигались в его сторону на быстроходном катере и трёх гидроциклах. Позднее ФСБ России показала кадры допроса одного из пойманных диверсантов, который признался, что главной целью акции была съёмка фейкового видео о якобы успешной операции ВСУ на полуострове. По его словам, диверсанты выдвинулись из Одесской области.

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10 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооружённые силы России уничтожили в Чёрном море три катера Willard с десантом ВСУ общей численностью до 36 человек. Военные ВСУ передвигались в тёмное время суток, их уничтожила морская авиация.