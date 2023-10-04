Сочи, Краснодарский край, 4 октября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе посещения образовательного центра «Сириус» в Сочи 4 октября в режиме видеоконференции провёл заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кадр из видео

«Здесь, в «Сириусе», удалось создать гармоничную среду, в которой представлены все уровни образования», — сказал российский лидер.

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Он отметил, что на образовательной платформе создали университет, колледж и лицей. Путин рассказал, что и ученики, и педагоги, с которыми он общался, отмечают уникальность проекта.

Президент попросил руководство «Сириуса», членов попечительского совета совместно с Минпросвещения подумать, как использовать опыт центра для других школ. Путин призвал использовать его поэтапно по всей стране.

Как сообщало ИА Регнум, на базе «Сириуса» с 2 по 6 октября проходит финальный этап III Международной олимпиады по финансовой безопасности. На турнир собрались порядка 500 старшеклассников и студентов из 19 стран.

Путин выступил на пленарной сессии «Разговор на равных», прошедшей в рамках олимпиады. Он заявил, что мир начал постепенно освобождаться от финансовой диктатуры отдельных стран, который старается загнать в долги другие государства.