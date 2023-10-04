Москва, 4 октября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Российская академия образования (РОА) по случаю Года педагога и наставника учредила медаль имени почетного президента РАО Людмилы Вербицкой. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба академии.

Михаил Метцель/ТАСС Почетный президент РАО Людмила Вербицкая

«Она глубоко понимала роль и место русского языка в становлении и укреплении российской государственности и патриотизма, уделяла огромное внимание работе по сохранению его красоты и чистоты», — отметила президент РАО, академик Ольга Васильева.

Она добавила, что Вербицкая постоянно вела просветительскую работу и занималась популяризацией науки. Медалью будут награждать учителей и учёных, внёсших вклад в развитие и популяризацию научной и образовательной деятельности в области русского языка и литературы, а также языков и литературы народов России.

Кроме того, академия учредила нагрудный знак «Наставник в науке». На него смогут претендовать ученые, имеющие стаж в науке и образовании не менее десяти лет, которые внесли особый вклад в подготовку кадров, научную стажировку и помощь молодым учёным.

Как сообщало ИА Регнум, в августе во Владимирской области учредили специальную региональную медаль для учителей, педагогов и воспитателей за заслуги в профессиональной деятельности. В этом году её получат 55 человек. К медали также положена премия 45 тысяч рублей. Медаль ввели по случаю Года педагога и наставника.