Киев, 4 октября, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский удалил видео, на котором девушки-военнослужащие ЦАХАЛ исполняют гимн украинских националистов. Об этом стало известно 4 октября.

Mykola Miakshykovukrinform/Global Look Press Михаэль Бродский

Бродский опубликовал ролик ранее в этот же день. Девушки-военные исполнили песню «Червона калина», которую используют представители украинских националистических объединений, в частности, сторонники Степана Бандеры из «Украинской повстанческой армии» (запрещённая в России террористическая организация) и «Азова» (запрещённая в России террористическая организация).

Опубликованная ранее запись теперь отсутствует.

Как сообщало ИА Регнум, изначально «Червона калина» была гимном подразделения Украинские сечевые стрельцы, воевавшего в составе австро-венгерской армии против России во время Первой мировой войны, но позже её сделали неофициальным украинским националистическим гимном. В частности, представители «Украинской повстанческой армии» сотрудничали с гитлеровцами и воевали против советских войск. Они также виновны в массовом истреблении польского населения в Волыни в 1943 году.