Москва, 4 октября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Российская балерина Анастасия Волочкова с раздражением и недоумением отреагировала на обвинения в осквернении военного памятника. Нелицеприятные комментарии появились под фотографией артистки, где она позировала в полушпагате на фоне советского истребителя Ла-5, использовавшегося во время Великой Отечественной войны. Этот истребитель снимали в фильмах «Два капитана», «Они сражались за Родину», «Небо Москвы».

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Анастасия Волочкова

Фотографию, которую балерина сделала у Музея «Мосфильма», она сопроводила подписью: «Ни дня без движухи». После этого от подписчиков последовал шквал возмущённых комментариев. Танцовщица назвала ситуацию бредом и обвинила их в отсутствии благоразумия.

«Меня попросили взмахом моей ноги измерить крыло самолёта. Это бред: вся страна обсуждает мой шпагат у бутафорского самолёта на «Мосфильме». Вам скучно жить, и вы хотите приколоться надо мной?» ― объяснила «МК» заслуженная артистка Волочкова.

Также она назвала комментаторов, которые требовали привлечь её к уголовной ответственности, «интернетским быдлом» и «кошёлками из трущоб», которых будоражит взмах её «лебединого крыла-ноги».

Балерина также добавила, что её патриотизм состоит в бесплатном приглашении детей на свои концерты.

Волочковой может грозить до трёх лет лишения свободы за осквернение символов воинской славы России. В полицию на неё заявили подписчики. Правоохранительное ведомство начало проверку.

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