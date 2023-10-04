Киев, 4 октября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Украины ищет способ вернуть и наказать военнообязанных, сбежавших из страны, сообщил 4 октября «Украинской правде» глава МВД Игорь Клименко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Государство ищет золотую середину, чтобы вернуть их в страну», — сказал он.

Министр отметил, что это не касается тех, кто уехал за границу законно. По возвращению остальных в министерстве проводят дискуссии, пытаясь найти юридически обоснованное решение.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что правоохранительные органы могут потребовать экстрадиции военнообязанных, выехавших из страны. Премьер-министр Виктор Орбан после этого заявил, что Будапешт не будет выдавать Киеву украинских граждан.

Американский журналист Клейтон Моррис 29 сентября сообщил, что военнослужащие ВСУ массово сдаются в российский плен. Он отметил, что украинские командиры жестоко обращаются с подчинёнными, при этом всем известно о гуманном отношении к пленным в российских подразделениях.

Украинская армия с начала спецоперации лишилась порядка полумиллиона военнослужащих. Такую оценку на основе данных разведки и анализа открытых источников озвучил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Он также напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг на вопрос о 500 тыс. погибших украинцев сказал, что они не обещали, что будет легко. При этом статистика не включает пропавших без вести и раненых, не способных в дальнейшем воевать.

Украинские СМИ в начале сентября также сообщили, что минобороны Украины издало приказ опризыве в ряды армии мужчин с бессимптомным ВИЧ, вирусным гепатитом и вылеченным туберкулёзом. Также годными приказано считать людей с кратковременными проявлениями расстройств психики, невротическими, эпизодическими и пароксизмальными расстройствами, а также медленно прогрессирующей болезнью ЦНС.