Пекин, 4 октября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира в Пекине.

Алексей Филиппов/РИА Новости Даниил Медведев

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу 22-летнего итальянского теннисиста. Игроки провели на корте более двух часов.

Во время игры Медведев шесть раз подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. На счету теннисиста 26 активно выигранных мячей. Синнер совершил три подачи навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Синнер выиграл третий титул в сезоне и заработал 500 рейтинговых баллов и $679,550 призовых, а Медведев — 300 очков и $365,640.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Медведев проиграл сербскому теннисисту Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке. Матч занял три сета и завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Даниил Медведев 1 сентября поругался с болельщиками во время матча второго круга US Open. Он играл против австралийца Кристофера О’Коннелла, которого решили поддержать зрители.