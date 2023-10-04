Севастополь, 4 октября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Повреждённый при обстреле ВСУ большой десантный корабль «Минск» Балтийского флота могут восстановить, применив агрегаты бывшего корабля украинских Военно-морских сил. Об этом 4 октября сообщил ТАСС со ссылкой на источник в судоремонтной отрасли Крыма.

Игорь Зарембо/РИА Новости

«Рассматривается вариант восстановления БДК «Минск» за счёт использования систем и агрегатов аналогичного по проекту «Константина Ольшанского», — сказал он.

Официального подтверждения информации не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, «Минск» пострадал в результате обстрела Севастополя ночью 13 сентября. В Минобороны России заявили, что ВСУ выпустили десять крылатых ракет по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе и попытались атаковать корабли Черноморского флота тремя морскими беспилотниками, но российские средства ПВО сбили семь ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все катера. Ракеты, всё же достигшие цели, повредили корабли, стоявшие на ремонте, и подводную лодку «Ростов-на-Дону». Она не получила значительных повреждений, и время её ремонта увеличится незначительно.

Большой десантный корабль ВСУ «Константин Ольшанский» был одним из тех кораблей, которые в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Украина оставила на полуострове.