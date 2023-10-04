Варшава, 4 октября, 2023, 17:46 — ИА Регнум. В Польше вынесут приговор полицейским, которых обвиняют в убийстве украинца в вытрезвителе два года назад, сообщил 4 октября информационный портал Onet.

Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

На скамье подсудимых окажутся и работники вытрезвителя. В марте 2023 года прокуратура вынесла обвинение против восьми человек. Троим полицейским и двум сотрудникам вытрезвителя вменили в вину издевательства над мужчиной и избиение его до смерти, ещё одного сотрудника правоохранительных органов обвинили в том, что он не помог украинцу.

Врача вытрезвителя обвинили в неумышленном убийстве, а ещё двоих сотрудников учреждения будут судить за сокрытие следов происшествия.

Обвиняемым может грозить лишение свободы на срок до десяти лет. Вину ни один из подозреваемых не признал.

Инцидент произошёл 30 июля 2021 года во Вроцлаве. 26-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после вечеринки в состоянии сильного алкогольного опьянения доставили в вытрезвитель. Перед выходом из машины трое полицейских облили украинца из перцового баллончика, а затем надели на него наручники. Затем сотрудники правоохранительного ведомства мучили и избивали его почти 40 минут, били по лицу дубинками, ногами, душили и давили на грудь. После таких действий мужчина умер.

«Прибывшим в вытрезвитель медикам не удалось спасти его», ― говорится в сообщении.

При этом полицейские всячески пытались скрыть факт избиения человека в вытрезвителе. Семье украинца сообщили, что он умер во время вмешательства полиции из-за остановки сердцебиения.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня в Берлине вынесли приговор грузину, убившему жену-украинку за отказ разделить государственное пособие. По версии следствия, мужчина в момент убийства находился в состоянии аффекта. Он убил супругу в жилом контейнере для беженцев в Альт-Хоэншёнхаузене на глазах у их дочери и падчерицы. Обвинение в суде требовало для него наказания в виде десяти лет лишения свободы, но в итоге его приговорили к пяти.

В июле в Норвегии убили беженку с Украины. Инцидент произошёл в гостинице Magic Hotel Solheimsviken в центре Бергена, в которой живут украинские беженцы. По подозрению в убийстве полиция задержала сожителя убитой и отца её ребёнка, 30-летнего гражданина Азербайджана. Стражи порядка допросили его, однако вины он не признал. Мужчину доставили в следственный изолятор.