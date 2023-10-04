Вашингтон, 4 октября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Военнослужащие, побывавшие на передовой с украинской стороны, рассказывают, что срок жизни бойца ВСУ там зачастую составляет несколько часов, сообщили 2 октября в американском журнале Military Watch Magazine (MWM).

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинские мобилизованные сдаются в плен во всё большем количестве на фоне сообщений украинских источников об огромных потерях на линии фронта», — говорится в статье.

По данным издания, военкоматы мобилизуют преимущественно сельских жителей с низким достатком. На их подготовку выделяют крайне мало времени, есть случаи, когда на фронт отправляли после двух дней обучения. Журналистам стало известно, что украинские офицеры настаивают на обучении призывников на поле боя.

Другой причиной быстрой гибели украинских военнослужащих в журнале назвали высокую интенсивность российского артиллерийского огня.

Министр обороны России Сергей Шойгу 26 сентября заявил, что только за последний месяц российские бойцы уничтожили более 17 тысяч военнослужащих ВСУ. Президент России Владимир Путин 12 сентября сообщил, что потери ВСУ за три месяца контрнаступления составили 71 тыс. человек.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о беседах с украинскими пленными. Они сообщили, что не понимают, почему идут в бой, так как не хотят воевать. Глава региона предположил, что бойцам ВСУ подмешивают в паёк вещества, притупляющие страх.