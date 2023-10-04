Ереван, 4 октября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку, если это поможет нормализации ситуации в стране.

Официальное интернет-представительство президента России Никол Пашинян

«Если будет уверен, что с его уходом все проблемы безопасности страны будут решены», — сказал Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании.

Глава армянского правительства подчеркнул, что не цепляется за власть. Однако добавил, что в случае его отставки расклад будет гораздо хуже. По его словам, этот сценарий оппозиция попыталась осуществить в Карабахе, но лучше там не стало.

Пашинян также напомнил, что дважды подавал в отставку и дважды переизбирался.

В сентябре после антиправительственных протестов в Ереване на фоне событий в Нагорном Карабахе премьер Армении сообщил, что ни при каких обстоятельствах не намерен подавать в отставку.

Начиная с 19 сентября Ереван и другие города республики охватила волна протестов. Причиной этого стало обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Митингующие, собравшиеся у здания правительства Армении, требовали отставки премьера.

В Нагорном Карабахе 19 сентября начались боевые действия. Минобороны Азербайджана объявило о проведении «антитеррористических мероприятий». На следующий день, 20 сентября, конфликтующие стороны в Карабахе договорились о перемирии. При посредничестве российских миротворцев в регионе Степанакерт согласился на условия Баку.

Позднее пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила, что из Нагорного Карабаха выехали 100 520 беженцев.

В октябре 2022 года Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана на основании Алма-Атинской декларации 1991 года. В этой связи президент России Владимир Путин 12 сентября подчеркнул, что власти Армении сами признали суверенитет Азербайджана над спорной территорией Карабаха.

По указу главы Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская Республика прекращает существование.