Москва, 4 октября, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Ситуация с выдачей виз США российским политикам, дипломатам и журналистам выходит из-под контроля и становится политизацией. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделилась доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что российская делегация не смогла сразу получить американские визы для участия в консультациях «ядерной пятерки». Ещё вечером 3 октября у российской делегации, которая должна была проводить и координировать мероприятие, не было виз. Консультации «ядерной пятерки» должны пройти в рамках заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.

«Это политизация, когда США устраивают такие провокации с визами. И по итогам Генассамблеи ООН Сергей Лавров (глава МИД РФ — прим. ред.) уже обсуждал этот вопрос с генсеком ООН Антонио Гутерришем. И вот уже прошло немало времени, но по линии ООН, как мы видим, ничего сделано не было — США продолжают пользоваться своим положением и вновь затягивать процесс с выдачей виз», — отметила Войко.

Она обратила внимание на то, что ситуация начинает приобретать такой формат, когда для Соединённых Штатов процесс затягивания выдачи документов становится чем-то обычным, что неприемлемо. Тем более, что, как подчеркнула политолог, США пользуются своим положением в корыстных целях, поскольку по историческим причинам штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке. И получение документов для посещения США связано в первую очередь с необходимостью участия России в заседаниях по линии ООН. Вашингтон же превращает процесс в выдачу именно «американской визы».

«Что касается виз в рамках встречи «ядерной пятёрки», то мы видим, что ситуация продолжается. И не предвидится каких-то существенных изменений со стороны представителей ООН. Поэтому из того, что можно сделать, — основные меры Россия уже предпринимает — выносит на публичное обсуждение эту проблему», — поделилась политолог.

Таким образом, по мнению эксперта, Москва не только подключает к процессу первые инстанции ООН, но и освещает проблему на международной арене, что также может сказаться на репутации США у других стран. Также Войко предположила, что Россия может ввести и встречные ограничения по визам для американских дипломатов и политических деятелей, однако, по мнению политолога, это станет чревато порицанием западного сообщества. Поэтому, как отметила эксперт, остаётся надеется на международное право и результат от привлечения мирового сообщества к ситуации.

Сергей Рябков 3 сентября заявил, что Россия в качестве координатора неформального объединения ядерных стран намерена предложить своим партнёрам график консультаций в рамках формата «ядерной пятёрки». Ожидается, что в обсуждениях примут участие представители России, США, Великобритании, Франции и Китая. Замглавы МИД уточнил, что формат «ядерной пятёрки» является отдельным сюжетом, который не связан напрямую с вопросом диалога России и США по стратегической стабильности, так как в этом формате своя повестка.

Как ранее сообщало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров призвал генсека ООН Антонио Гутерриша начать процедуру арбитража против США из-за невыдачи виз. Министр обратил внимание генсекретаря на продолжающиеся нарушения США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, которые не допускают отказы в выдаче виз дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях по ооновской линии.

23 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова на мероприятиях Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, так и не выдали американские визы.