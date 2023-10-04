Брюссель, 4 октября, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Шарль Мишель наугад назвал дату возможного следующего вступления новых стран-членов в Евросоюз. Об этом 4 октября сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

Zheng Huansong/Global Look Press Глава Европейского совета Шарль Мишель

«Ранее в этом году президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что крайним сроком [вступления новых членов в Евросоюз] должен быть 2030 год, но дипломатический источник сказал, что такая дата была «случайной» и не имеет смысла», — говорится в публикации.

Дипломат также отметил, что в сообществе наиболее дискуссионным стал вопрос о бюджете, так как его необходимо урегулировать до начала следующего финансового цикла в 2027 году. Он добавил, что цель принятия новых членов в ЕС к 2027 году помогла бы лидерам блока сконцентрироваться и смогла бы обеспечить основу для дискуссий по этому вопросу.

Ранее 4 октября Мишель назвал в беседе с немецким журналом Der Spiegel дату возможного вступления Украины в ЕС. По его словам, Киев может войти в сообщество в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «приятной для Киева» новостью такие заявления главы Евросовета. Зампред Совбеза уточнил, что это говорит о том, что в Брюсселе верят, что киевский режим сможет просуществовать до 2030 года.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 31 августа сказал, что сообществу необходимоактивизировать подготовку к новому этапу расширения и возможному вступлению десяти новых стран-членов. По его утверждению, в ЕС также входит в это число. При этом глава евродипломатии не уточнил конкретных сроков такого расширения.