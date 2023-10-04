Киев, 4 октября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины опубликовало кадры, как утверждается, высадки группы диверсантов в Крыму. Видео ведомство разместило в Telegram-канале.

Кадр из видео

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При этом в комментариях к видео утверждается, что высадка прошла успешно и поставленные задачи украинский спецназ выполнил. Доказательств, что видео снято в Крыму, ГУР не приводит. На кадрах двое участников вылазки держат украинский флаг, стоя на берегу. Один из них заявил, что «Крым будет либо украинским, либо безлюдным».

При этом уже доподлинно известно, что очередные действия диверсионно-разведывательной группы Украины пресекли российские пограничники, которые обнаружили противника в ночь на 4 октября. В ходе завязавшегося боя одного диверсанта взяли в плен, остальные понесли серьёзные потери.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении попытки проникновения на территорию Крыма диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Как рассказал на допросе захваченный в плен участник диверсионно-разведывательной группы, группа состояла из 16 человек и планировала устроить фото — и видеосъёмку на полуострове с развёрнутым флагом страны. Это делалось для того, пояснил рядовой, чтобы потом заявить о том, что ГУР «зашло» в Крым.

Задержанный добавил, что члены ДРГ выдвинулись из Одесской области на катере и гидроциклах. Они планировали высадиться на мысе Тарханкут в ночь на 4 октября.

Как сообщил источник ИА Регнум, диверсанты понесли серьёзные потери. По его словам, со стороны противника много раненых и погибших. По данным ряда СМИ, речь идёт об уничтожении 13 украинских диверсантов. При этом с российской стороны обошлось без потерь.