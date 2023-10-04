Москва, 4 октября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Когда киевский режим рискует собственными гражданами, засылая их на территорию Крыма ради селфи, то делается это ради обмана западного обывателя, которому нужно продемонстрировать мнимые успехи Украины в противостоянии с Россией и добиться от Вашингтона, Берлина и Лондона новых траншей, танков и самолётов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 4 октября заявил член комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев.

Государственная дума Бийсултан Хамзаев

Ранее российские спецслужбы задержали диверсантов, которые пытались попасть в Крым ради того, чтобы провести там фото — и видеосъёмку на фоне украинского флага.

«Не стоит забывать, что Зеленский — актёр, человек, который привык снимать фильмы. Даже перед тем как пойти на выборы, он запустил целый сериал «Слуга народа», а потом свою партию так назвал. Человек знает, что нужно использовать маркетинг, чтобы достигать цели. Плюс у него есть свой какой-никакой жизненный опыт в этом вопросе», — сказал Хамзаев.

По его словам, фотографии с флагом, беспилотники и прочее — это всё делается для западного потребителя в США, ФРГ, Великобритании, который задаёт серьёзные вопросы.

«Сначала ему сказали, что скоро всё закончится — давайте дадим Киеву оружие. Потом сказали: давайте дадим танки. Сейчас самолёты просят. И это не заканчивается. Но люди не тупые. Они понимают, что их обводят вокруг пальца. А Зеленский осознаёт, что разговаривать с западными политиками на той ноте, которая звучала в прошлом году, уже невозможно. Поэтому он должен продемонстрировать свои мнимые успехи с помощью таких маркетинговых действий», — сказал Хамзаев.

Парламентарий назвал это лицемерием, когда Зеленский принимает людей за идиотов, которым хватит такого «контента» вместо реальных успехов. Таким образом, цель подобных вылазок — добиться сугубо психологического эффекта для западного потребителя, которого Киев считает глупым.

С таким пониманием ситуации согласен политолог Владимир Корнилов. По его словам, весь смысл в пиаре, тем более что команда Зеленского пришла из этой области и только этим забавляется и промышляет на жизнь.

«Им нужны «перемоги». Любой ценой. Для поднятия боевого духа. Потому что на других участках фронта ничего не получается. Особенно после щелчка по носу от Конгресса США. Поэтому стараются снять что-то духоподъёмное», — сказал политолог.

Он напомнил, что украинские власти уже не раз устраивали высадки таких десантов, чтобы просто сфотографироваться.

«Всё это делается ради пары кадров, чтобы отчитываться перед западными спонсорами и собственным населением о том, какие они великие и крутые», — убежден Корнилов.

В свою очередь заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что для киевского режима всё очевиднее становится провал его контрнаступления. И в такой ситуации Зеленскому нужны хоть какие-то результаты, доказывающие, что вложенные в вооруженные силы Украины были потрачены не напрасно. Поэтому и активизировались действия разных ДРГ, которые пытаются высадиться на территории Крыма, поставить флаг, сфотографироваться и тем самым доказать будто бы достигнутый успех. Вопрос о том, какая судьба ждёт самих диверсантов при выполнении таких операций, Зеленского не особенно волнует. Впрочем, как и спонсоров его режима на Западе.

Кошкин напомнил, что по словам пленных солдат ВСУ киевский режим ставит их в такие условия, когда они вынуждены выполнять приказы своего руководства, так как опасаются расправы над их близкими.

«Принимаются довольно жёсткие меры. И люди сильно запуганы. Другие обмануты пропагандой. Третьи — это высоко мотивированные националистические подразделения, которые находятся во втором эшелоне, потому что важнее сдерживать тех, кто хотел бы бежать в плен или домой», — заявил Кошкин.

Как согласился политолог, главе киевского режима очень нужны такие фотографии и видеосъемки на фоне украинского флага, даже несмотря на то, что при создании таких материалов, диверсанты регулярно гибнут.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники ФСБ задержали диверсанта, который пытался проникнуть на территорию Крыма в составе украинской диверсионно-разведывательной группы. По его словам, цель этой операции состояла в подготовке провокационных фото — и видеоматериалов с украинским флагом, которые потом предстояло доставить на территорию Украины.

С помощью этих материалов, как признался задержанный, киевский режим рассчитывал показать, что его Главное управление разведки «зашло» в Крым. По словам диверсанта, члены его ДРГ выдвинулись к полуострову из Одесской области на катере и гидроциклах, рассчитывая высадиться на мысе Тарханкут в ночь на 4 октября.

Однако российские пограничники обнаружили диверсантов и вступили с ними в бой. Со стороны противника было много раненых и погибших. Среди состава погранслужбы РФ потерь нет.