Монако, 4 октября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Нидерландская компания U-Boat Worx представила на яхт-шоу в Монако трёхместную подводную лодку Super Sub, заявив, что это «самая быстрая» частная подлодка из всех созданных ранее. Об этом 3 октября сообщило издание New Atlas.

Stefan Obermeier/imagebroker.com/globallookpress

«Владельцы могут скользить за группой морских черепах, путешествовать вместе со стаей акул, нырять и поворачиваться со стаей дельфинов или быстро перемещаться по подводным течениям», — рассказал журналистам о новом судне менеджер по маркетингу U-Boat Worx Рой Хейдра.

Длина подлодки 6,5 м, мощность её электродвигателя — 100 кВт. Она может погружаться на глубину до 300 м и разгоняться до 18,5 км/ч. Подводные крылья судна позволяют делать резкие повороты, в том числе подниматься и погружаться под углом 45 градусов.

Для безопасности на подлодке установили ограничитель глубины погружения. Также судно снабжено автоматикой, которая запускает механизмы всплытия, если в течение 10 мин никто не нажмёт на специальную копку. Бортовая батарея рассчитана на восемь часов, а система — на 96 часов.

Подводную лодку сделали в одном экземпляре. В компании заявили, что готовы создать еще одну Super Sub, если будут желающие заплатить за неё €5,2 млн.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня в Атлантическом океане в ходе экспедиции к обломкам «Титаника» потерпел катастрофу «Титан», произведённый американской компанией OceanGate. Погибли все пять пассажиров.

На борту аппарат были основатель компании Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен Шахзада Давуд, его 19-летний сын Сулейман и французский акванавт Поль-Анри Наржоле. Обломки батискафа подняли с глубины 3800 м. На это потратили 10 дней.