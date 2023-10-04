Москва, 4 октября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал кооперацию по линии регионов важным компонентом партнёрства между Россией и Узбекистаном.

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

«Кооперация по линии регионов является значимой составляющей отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами», — говорится в обращении президента к участникам и гостям третьего Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Глава российского государства подчеркнул, что субъекты Российской Федерации и области Узбекистана заключают соглашения о сотрудничестве, поддерживают активный делегационный обмен, регулярно проводят соответствующие выставки и презентации.

В телеграмме также говорится, что форум представляет собой эффективный механизм прямого диалога с участием руководителей органов власти, бизнесменов, деятелей науки, культуры и образования. Президент отметил, что важной задачей становится поиск перспективных форм и методов совместной работы, в том числе путём согласования «дорожных карт» по развитию межрегиональных связей.

Путин также выразил уверенность, что высказанные на форуме идеи послужат дальнейшему наращиванию сотрудничества с Узбекистаном.

Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном стартовал 4 октября в Казани. Организаторами мероприятия выступили Минэкономразвития России и министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Форум проводится с целью расширить практическое двустороннее сотрудничество между регионами, деловыми кругами и организациями. В рамках встречи планировалось обсудить расширение сотрудничества в транспортно-логистической, промышленной, туристической и молодежной сферах.