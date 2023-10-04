Киев, 4 октября, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Посол Израиля на Украине Михаил Бродский опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) исполняют гимн украинских националистов.

Кадр из видео

«Девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля поют «Ой у лузі червона калина», — говорится в сообщении к видео.

На записи две девушки исполняют песню сечевых стрельцов «Червона калина», которая считается гимном националистов.

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Изначально песня была гимном подразделения Украинские сечевые стрельцы, воевавшего в составе австро-венгерской армии против России во время Первой мировой. Впоследствии её сделали неофициальным гимном украинских националистических формирований.

Песня также считается неофициальным гимном «Украинской повстанческой армии» (УПА) (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Она действовала преимущественно на Западной Украине, сотрудничала с гитлеровцами и воевала против советских войск. На её счету массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году.

Президент Молдавии Майя Санду 24 августа поздравила Украину с Днём независимости под гимн неонацистов «Червона калина». Песню исполнили дети, в руках у которых были флажками ЕС, Молдавии и Украины. Поздравление Санду закончила лозунгом украинских неонацистов.