Ереван, 4 октября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не намерен отменять визит в Гранаду, где состоится саммит Европейского политического сообщества, даже после отказа президента Азербайджана Ильхама Алиева от участия в пятисторонней встрече с лидерами Армении, Франции, Германии и Евросоюза. Об этом он заявил 4 октября в ходе выступления в парламенте.

А1+ Никол Пашинян

Армянский премьер отметил, что Ереван был настроен конструктивно и оптимистично и возлагал надежды на то, что, возможно, стороны попишут документ, имеющий переломное значение.

«Мы до последнего момента подтверждали и сейчас подтверждаем визит в Гранаду. Мы проведём там встречи и постараемся более подробно изложить наши позиции», ― сказал глава правительства Армении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия во встрече с Пашиняном и представителями Франции, Германии и ЕС в Гранаде. Как сообщило азербайджанское агентство APA, такое решение руководства страны приняло в связи с отказом допустить к переговорам представителей Турции. Издание отметило, что Баку не видит необходимости в участии в пятисторонней встрече, на которой сформировалась антиазербайджанская атмосфера.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября в пресс-службе Совета безопасности Армении анонсировала встречу Пашиняна и Алиева в испанском городе Гранада 5 октября.

На фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе вопрос о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном приобрёл особую актуальность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 сентября заявил, что принадлежность Нагорного Карабаха — решённый вопрос, а для заключения мирного договора между Ереваном и Баку есть все предпосылки. По его словам, осталось уладить технические нюансы, которых достаточно много. Говорить о сроках подписания мирного договора ещё рано, отметил официальный представитель Кремля.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что завершившиеся в Евлахе 21 сентября переговоры могут привести к миру между Баку и Ереваном. Он уточнил, что проект соответствующего договора уже передали армянской стороне.