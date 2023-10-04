Симферополь, 4 октября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Украинские диверсанты в ночь на 4 октября попытались высадиться на крымское побережье в районе села Оленёвка, сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео

ДРГ направилась к российской территории на катерах и трёх гидроциклах. Диверсантов обнаружили российские пограничники, завязался бой. По словам собеседника агентства, со стороны противника много раненых и погибших. По данным ряда СМИ, речь идёт об уничтожении 13 украинских диверсантов. Среди погранслужбы РФ потерь нет.

Ранее 4 октября ФСБ России сообщила о пресечении попытки украинского спецназа высадиться на территории Крыма. При этом в плен был взят один из диверсантов. Он рассказал на допросе, что целью ДРГ было создание фейкового видео о якобы успешной операции ВСУ и фотографирование на берегу с украинским флагом.

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Минобороны также сообщило, что ночью экипажи самолётов Воздушно-космических сил России предотвратили высадку украинского десанта у мыса Тарханкут.

В то же время Главное управление разведки минобороны Украины заявляет о якобы успешной операции по проникновению на территорию Крыма. При этом нет подтверждений того, где и когда было снято видео. Однако украинская сторона признаёт потери среди диверсантов, но «сглаживает» это утверждениями о якобы потерях среди сил РФ. Кроме того, на опубликованном ГУР видео один из участников ДРГ заявляет, что «Крым будет либо украинским, либо безлюдным».

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Киевский режим ранее неоднократно заявлял о намерениях «вернуть» под свой контроль российский полуостров. Украина начала устраивать террористические атаки и угрожать военным вторжением. Однако власти России отмечали,что Крым надёжно защищён и в случае нападения ВСУ получат отпор.