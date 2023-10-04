Калуга, 4 октября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев, и. о. заместителя главы администрации Ижевска Вера Решетникова и глава администрации Первомайского района Ижевска Наталья Сазонова приехали в Калугу в рамках сотрудничества муниципалитетов.

Пресс-служба Городской думы Калуги Депутаты и чиновники из Ижевска приехали в Калугу для обмена опытом

Участники делегации возложили цветы к Вечному огню на площади Победы, а затем обсудили вопросы межмуниципального сотрудничества с главой городского самоуправления Калуги Юрием Моисеевым и городским головой Дмитрием Денисовым. Также были затронуты вопросы бюджетной политики, обмена управленческим опытом, развития территориального общественного самоуправления, реализации лучших муниципальных практик и программ благоустройства.

Пресс-служба Городской думы Калуги Депутаты и чиновники из Ижевска приехали в Калугу для обмена опытом

«Межмуниципальное сотрудничество приносит пользу всем участникам, — отметил Юрий Моисеев. — Проблемы и задачи муниципалитетов нашей страны во многом схожи. Главная наша цель — повысить качество жизни горожан, сделать её более комфортной и безопасной. Мы стараемся изучать успешный опыт коллег и использовать его на практике. Гостей в свою очередь заинтересовал калужский опыт развития ТОС и управления по работе с населением».

Пресс-служба Городской думы Калуги Депутаты и чиновники из Ижевска приехали в Калугу для обмена опытом

Делегация из Ижевска осмотрит достопримечательности Калуги, объекты благоустройства и туристической инфраструктуры, посетит Музей истории космонавтики и военно-исторический центр «Маршал Победы Г. К. Жуков», ознакомится с опытом работы территориальных общин. В рамках визита запланирована встреча с руководством ТОС «Содружество» и «Правобережье», а также посещение производственной площадки компании «Пандора» — завода опытного приборостроения. Предприятие занимается разработкой и производством оборудования для самых различных сфер. Среди изделий — светодиодные светильники, автоэлектроника, блоки питания, автомобильные охранные системы, компьютерная периферия, телеметрические и сервисные системы.